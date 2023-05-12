Антич назвал трех лучших сербских футболистов в истории РПЛ

Защитник «Химок» Никола Антич рассказал, кого считает лучшими футболистами РПЛ из Сербии.

«Кто лучший серб в истории РПЛ? Не назвал бы одного футболиста. Например, Неманья Видич и Бронислав Иванович поиграли в России, а потом показывали топовый уровень в АПЛ. Тем более, Бронислав возвращался обратно и дважды с «Зенитом» выигрывал РПЛ. Сербские защитники не так долго играли в России, но запомнились абсолютно всем. Также еще бы отметил легенду ЦСКА Милоша Красича. Эти трое — лучшие сербы, поигравшие в РПЛ», — приводит Sport24 слова футболиста.

Антич является воспитанником «Партизана». В феврале 29-летний сербский футболист перешел в «Химки» из белорусского «Шахтера». Он провел 7 матчей за подмосковную команду и пока не отметился результативными действиями.