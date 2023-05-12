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Сегодня, 15:44

Антич назвал трех лучших сербских футболистов в истории РПЛ

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Никола Антич рассказал, кого считает лучшими футболистами РПЛ из Сербии.

«Кто лучший серб в истории РПЛ? Не назвал бы одного футболиста. Например, Неманья Видич и Бронислав Иванович поиграли в России, а потом показывали топовый уровень в АПЛ. Тем более, Бронислав возвращался обратно и дважды с «Зенитом» выигрывал РПЛ. Сербские защитники не так долго играли в России, но запомнились абсолютно всем. Также еще бы отметил легенду ЦСКА Милоша Красича. Эти трое — лучшие сербы, поигравшие в РПЛ», — приводит Sport24 слова футболиста.

Антич является воспитанником «Партизана». В феврале 29-летний сербский футболист перешел в «Химки» из белорусского «Шахтера». Он провел 7 матчей за подмосковную команду и пока не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-12-zashchitnik-khimok-antich-nazval-trekh-luchshikh-serbov-v-istorii-rpl
Футбол
РПЛ
Никола Антич
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