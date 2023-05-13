Антич: «Российский футбол является частью как Европы, так и Азии»

Защитник «Химок» Никола Антич высказался о возможном переходе российского футбола из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Российский футбол является частью как Европы, так и Азии, в нем много и того, и другого. Россия — самая большая страна, и это уже политический вопрос, где играть ее футболистам. Я же, сторонник спорта, где выступать, в Азии или Европе — мне все равно. Самое главное, выходить на поле и доказывать, на что ты способен», — приводит Sport24 слова Антича.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

В конце декабря 2022-го РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. В этом же месяце организация отложила решение о возможном переходе в Азию.