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Сегодня, 20:45

Антич рассказал, что будет следить за «Пари НН» из-за Илича

Алина Савинова
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Защитник «Партизана» Никола Антич заявил, что будет следить за выступлениями «Пари НН» и «Химок» в РПЛ.

«Сейчас буду следить и за «Пари НН», потому что клуб тренирует легенда «Партизана» Саша Илич. Надеюсь, что у него все получится. Еще к ним приехал Огнен Ожегович, с которым я много времени провел вместе. Естественно, что за «Химками» буду следить, ведь это мой бывший клуб», — цитирует Антича Metaratings.ru.

Саша Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. На старте сезона нижегородцы уступили «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). Следующий матч команда проведет 31 июля против «Ахмата» в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Нижний Новгород
Никола Антич
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