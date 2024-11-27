Антич считает Эраковича, Бабича и Ожеговича лучшими сербскими игроками РПЛ на данный момент

Бывший защитник «Химок» Никола Антич назвал трех лучших сербский игроков РПЛ на данный момент.

«Их сейчас в России очень много. Назову Бабича и Эраковича — это сильные игроки, которые выступают в больших клубах. И Ожегович из «Пари НН» — я дружу с ним с детства. Надеюсь, он будет забивать и покажет все, на что способен», — цитирует Антича «РБ Спорт».

Футболист выступал за «Химки» с февраля по июнь 2023 года. На его счету 11 матчей и ни одного результативного действия в чемпионате России. В настоящее время 30-летний Антич является игроком «Партизана».