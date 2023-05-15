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15 мая, 17:20

Антич высказался о зарплатах футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский полузащитник Никола Антич высказался о переходе в «Химки», а также ответил критикам, считающим, что футболисты в России незаслуженно получают высокую зарплату.

«Мой переход в «Химки» в Сербии восприняли нормально. Я знаю, что в Европе критикуют Россию, но о политике не буду говорить, я — футболист. Мой переезд сюда — шаг вперед в моей карьере, потому что в Беларуси ввели потолок зарплат, и уровень футбола упал. Российский футбол намного сильнее белорусского — на три-четыре головы. БАТЭ в РПЛ играл бы очень плохо, не считался бы топ-командой. В России болельщики критикуют футболистов за то, что мы зарабатываем незаслуженно много и играем при этом плохо? Без комментариев. Я не знаю, что сказать об этих людях, пусть занимаются своими делами, ну или пускай пишут все что угодно. Футбольная карьера — большой труд. Футболист занимается своим делом 24/7, меня семья не видит по 11 часов в день. Кто-то видит наш труд, а кто-то — нет. Пускай люди комментируют дальше, а я считаю, что наша работа — большой труд. Каждый может что угодно говорить, но я точно знаю, что мы много работаем», — приводит слова Антича «РБ Спорт».

«Химки» занимают 15-е место в РПЛ, набрав 18 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-himok-antich-my-nezasluzhenno-mnogo-zarabaty-vaem-pust-lyudi-zanimayutsya-svoimi-delami/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Никола Антич
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