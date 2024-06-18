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Сегодня, 16:10

Бобер: «Возвращение Коваленко в «Крылья» — это хороший вариант реанимировать карьеру»

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Рекордсмен «Крыльев Советов» по количеству проведенных матчей Антон Бобер прокомментировал возможный переход хавбека «Зенита» Александра Коваленко в самарскую команду.

«Конечно, для Коваленко возвращение в команду, в которой у него много что получалось, в которой в него верит тренер и в которой он хорошо прогрессировал, — это хороший вариант, чтобы реанимировать свою карьеру.

Не буду говорить, что Коваленко провалил сезон в «Зените», потому что он там практически не играл, хотя завоевал всевозможные трофеи с петербургской командой. Но, как видим, Коваленко — амбициозный футболист, он хочет играть», — цитирует Бобера Legalbet.

В прошедшем сезоне 20-летний Коваленко сыграл в 14 матчах за «Зенит» и отметился одной результативной передачей.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
Антон Бобер
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