Бобер: «Возвращение Коваленко в «Крылья» — это хороший вариант реанимировать карьеру»

Рекордсмен «Крыльев Советов» по количеству проведенных матчей Антон Бобер прокомментировал возможный переход хавбека «Зенита» Александра Коваленко в самарскую команду.

«Конечно, для Коваленко возвращение в команду, в которой у него много что получалось, в которой в него верит тренер и в которой он хорошо прогрессировал, — это хороший вариант, чтобы реанимировать свою карьеру.

Не буду говорить, что Коваленко провалил сезон в «Зените», потому что он там практически не играл, хотя завоевал всевозможные трофеи с петербургской командой. Но, как видим, Коваленко — амбициозный футболист, он хочет играть», — цитирует Бобера Legalbet.

В прошедшем сезоне 20-летний Коваленко сыграл в 14 матчах за «Зенит» и отметился одной результативной передачей.