Антон Бобер: «Крылья Советов» независимы от отдельных игроков»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился ожиданиями от выступления самарской команды во второй части сезона.

«Небольшой период времени прошел, поэтому сейчас невозможно сказать, стали «Крылья» сильнее или слабее. Конечно, «Крылья» понесли потери, но это происходило и раньше — команда умела перестроиться и найти новых лидеров. Насколько удалось заменить Глушенкова и Пиняева, покажет старт чемпионата. Сложно прогнозировать, за какие места «Крылья» смогут бороться, потому что команда не первый раз перестраивается по ходу сезона. Сложно сказать, сколько займет период замены лидеров. Но я уверен, что при всех перестроениях команда показывает футбол, который нравится болельщикам — настолько она независима от отдельных игроков. Умение подстроить игроков под командную игру — одно из основных качеств тренерского штаба», — приводит Metaratings.ru слова Бобра.

22 февраля стало известно о том, что сын Антона Бобра Иван подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов».

Самарский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 17 туров.