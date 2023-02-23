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Антон Бобер о сыне Иване: «По позиции можно сравнить его с Пиняевым, но это немного разные игроки»

Бобер рассказал о своем сыне Иване, который подписал контракт с «Крыльями Советов»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Рекордсмен «Крыльев Советов» по числу матчей в чемпионатах России, тренер юношеской сборной страны Антон Бобер рассказал о своем сыне Иване, который подписал контракт с «Крыльями Советов».

«У него есть хорошие индивидуальные действия, работа с мячом, скорость. Ему нужно окрепнуть физически — у всех по-разному происходит переход из детско-юношеского футбола во взрослый. Надеюсь, в ближайшее время он окрепнет и будет конкурентен во взрослом футболе. Какие советы даю? Работать, в том числе индивидуально — и все будет хорошо. Мы на связи с тренером по физподготовке Владимиром Зеленовским. Иван будет привлекаться к тренировкам с основным составом, но в этом периоде он игрок молодёжной команды. Можно ли сравнить его с Пиняевым? По позиции можно, Иван тоже правша. Есть качества похожие, но, на мой взгляд, это немножко разные игроки. Мы работали со сборной 2005 года рождения. Иван 2006 года, но он был в расширенных списках. Может быть, к финальной части его бы вызвали, но сейчас он игрок сборной 2006 года. Мы же 2005-й выпустили и сейчас работаем с 2009-м», — приводит слова Бобра-старшего Metaratings.ru.

Антон Бобер выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2012 год и провел за команду 274 матча в высшем дивизионе чемпионата России и 300 во всех турнирах. 17-летний Иван Бобер перешел в «Крылья» из «Чертаново» и подписал контракт на 2 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/anton-bobyor-o-syne-ivane-po-pozicii-mozhno-sravnit-ego-s-pinyaevym-no-eto-nemnogo-raznye-igroki-230210/
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ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
Иван Бобер
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