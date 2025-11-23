Антон Евменов назначен спортивным директором «Пари НН»

Сегодня, 20:11
Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов стал спортивным директором «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
Последним местом работы 43-летнего специалиста был «Енисей», в котором он был спортивным директором. Евменов покинул красноярский клуб в августе 2023 года.
До этого Евменов был спортивным директором нидерландского «Ден Босха», кипрского «Пафоса» и ЦСКА, а также шеф-скаутом «Зенита».
100%_Инсайды_
"Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
23.11.2025