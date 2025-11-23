Видео
Сегодня, 20:11

Антон Евменов назначен спортивным директором «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов стал спортивным директором «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Последним местом работы 43-летнего специалиста был «Енисей», в котором он был спортивным директором. Евменов покинул красноярский клуб в августе 2023 года.

До этого Евменов был спортивным директором нидерландского «Ден Босха», кипрского «Пафоса» и ЦСКА, а также шеф-скаутом «Зенита».

Источник: ФК «Пари НН»
1

    23.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    ФК Пари НН (Нижний Новгород)
