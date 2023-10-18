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Антон Гаврилов назначен генеральным директором ООО «ВТБ Арена»

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17 октября генеральным директором ООО «ВТБ Арена» был назначен Антон Гаврилов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора компании.

Гаврилов продолжит реализацию стратегии по развитию и продвижению площадок проекта «ВТБ Арена парк» как главных объектов Москвы для проведения культурно-массовых мероприятий и спортивных турниров, а также для занятий активным отдыхом.

Андрей Лунтовский, возглавлявший проект с февраля 2019 года, покинул команду.

43-летний Гаврилов более 20 лет работал в структурах девелопмента и управления недвижимостью. К «ВТБ Арена» присоединился в 2019 году.

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