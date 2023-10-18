Антон Гаврилов назначен генеральным директором ООО «ВТБ Арена»

17 октября генеральным директором ООО «ВТБ Арена» был назначен Антон Гаврилов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора компании.

Гаврилов продолжит реализацию стратегии по развитию и продвижению площадок проекта «ВТБ Арена парк» как главных объектов Москвы для проведения культурно-массовых мероприятий и спортивных турниров, а также для занятий активным отдыхом.

Андрей Лунтовский, возглавлявший проект с февраля 2019 года, покинул команду.

43-летний Гаврилов более 20 лет работал в структурах девелопмента и управления недвижимостью. К «ВТБ Арена» присоединился в 2019 году.