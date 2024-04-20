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Агент Мелехина: «Витя ждал своего шанса и, возможно, со «Спартаком» получит игровое время»

Алина Савинова
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Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелехина, высказался об игровом времени футболиста во второй части сезона.

«Мелехин как тренировался, так тренируется и доказывает, ничего не поменялось. Сако пропускает матч против «Спартака» из-за перебора желтых карточек и я думаю, что Витя должен получить какое-то игровое время. Никто не отчаивается, все в рабочем режиме. Не обидно, что его два раза выпустили в конце матча на минуту. Карпин всегда говорит, что победный состав не меняет. Сако себя хорошо показывал и команда выигрывает, какой тренер будет менять состав? Витя ждал шанса и, возможно, завтра получит его. Я уверен, что если выйдет в старте, он будет бороться и доказывать», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

После зимнего перерыва Мелехин не провел ни одного полного матча за «Ростов». Всего на счету 20-летнего защитника 23 игры в текущем сезоне во всех турнирах и один гол.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Ростов
Виктор Мелехин
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