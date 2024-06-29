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Сегодня, 07:50

Антон Миранчук отказался от перехода в другие клубы России

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Локомотив» и полузащитник Антон Миранчук пока не договорились по новому контракту, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, третья встреча по обсуждению контракта все еще не назначена, стороны взяли паузу в переговорах. При этом 28-летний россиянин не готов играть в России нигде, кроме «Локомотива», несмотря на интерес со стороны других команд.

Миранчук рассматривает только два варианта: продлить контракт с железнодорожниками или продолжить карьеру за границей.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и сыграл за команду 217 официальных матчей, в которых забил 51 гол и сделал 34 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anton-miranchuk-otkazalsya-ot-perehoda-v-lyuby-e-kluby-rossii-krome-lokomotiva/
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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