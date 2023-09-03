Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Антон Миранчук превзошел брата по голам в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
Статистик
Telegram Дзен

Гол в ворота «Балтики» стал для Антона Миранчука 33-м в составе «Локомотива» в матчах чемпионатах России.

В списке лучших бомбардиров железнодорожников полузащитник обошел своего брата-близнеца Алексея и сравнялся с делившими пятое место Зазой Джанашией и Евгением Харлачевым.

Кстати, уже в нынешнем сезоне 27-летний полузащитник может добраться и до исторической тройки — у Олега Гарина и Алексея Косолапова по 30 точных ударов.

Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы (с пенальти)

Дмитрий Лоськов

1997-2007, 2010-2012, 2017

322

99 (21)

Дмитрий Сычев

2004-2013

224

72 (9)

Олег Гарин

1993-1997

118

40 (8)

Алексей Косолапов

1993-1998

156

40 (7)

Заза Джанашия

1996-2001

145

33 (1)

Евгений Харлачев

1994-2001

183

33 (2)

Антон Миранчук

2016-н.в.

140

33 (13)

Алексей Миранчук

2013-2020

178

32 (7)

Динияр Билялетдинов

2004-2009

150

31 (7)

Владимир Маминов

1993-2008

291

31 (0)
Антон Миранчук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марио Фернандес готов к встрече с ЦСКА. Свист и шум его не испугают
«Хочу помочь «Динамо» снять проклятие жены Севидова!» Михаил Лихачев — об объятиях Марадоны, автографе Яшина и зарплате чемпиона мира
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Украине предрекли тяжелые последствия из-за желания атаковать Крым
СМИ сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Чанов считает, что Кержаков и Алип виноваты в пропущенном голе «Зенита» в матче с ЦСКА
Андреев — об успехах «Оренбурга»: «Прошло мало игр, чтобы оценивать изменения в команде»
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Агент Куэро: «Совру, если скажу, что адаптация Джастина в России проходит легко»
ЦСКА — «Зенит»: хозяева ведут в счете после первого тайма
Баринов фразой «дерьмо случается» объяснил, почему «Локомотив» играет по-разному в первом и во втором тайме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболев отреагировал на слова Шикунова с критикой Абаскаля: «Мы разговаривали исключительно по игре!»

Селин — о возможности чемпионства «Краснодара»: «Если не сейчас, то когда?»