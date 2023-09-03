Антон Миранчук превзошел брата по голам в чемпионате России

Сегодня, 17:30
Гол в ворота «Балтики» стал для Антона Миранчука 33-м в составе «Локомотива» в матчах чемпионатах России.
В списке лучших бомбардиров железнодорожников полузащитник обошел своего брата-близнеца Алексея и сравнялся с делившими пятое место Зазой Джанашией и Евгением Харлачевым.
Кстати, уже в нынешнем сезоне 27-летний полузащитник может добраться и до исторической тройки — у Олега Гарина и Алексея Косолапова по 30 точных ударов.
Лучшие бомбардиры «Локомотива» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы (с пенальти)
|
Дмитрий Лоськов
|
1997-2007, 2010-2012, 2017
|
322
|
99 (21)
|
Дмитрий Сычев
|
2004-2013
|
224
|
72 (9)
|
Олег Гарин
|
1993-1997
|
118
|
40 (8)
|
Алексей Косолапов
|
1993-1998
|
156
|
40 (7)
|
Заза Джанашия
|
1996-2001
|
145
|
33 (1)
|
Евгений Харлачев
|
1994-2001
|
183
|
33 (2)
|
Антон Миранчук
|
2016-н.в.
|
140
|
33 (13)
|
Алексей Миранчук
|
2013-2020
|
178
|
32 (7)
|
Динияр Билялетдинов
|
2004-2009
|
150
|
31 (7)
|
Владимир Маминов
|
1993-2008
|
291
|
31 (0)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
6
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
7
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -