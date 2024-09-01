Митрюшкин — об адаптации в «Локомотиве: «Я быстро влился в коллектив»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал об адаптации в составе железнодорожников.

«Адаптация в «Локомотиве» прошла очень здорово. В команде отличный коллектив. Много знакомых мне ребят сейчас играет за клуб, с некоторыми пересекался в других командах. Поэтому я быстро влился в коллектив. Можно сказать, что адаптация прошла успешно», — приводит слова Митрюшкина Legalbet.

Этим летом Митрюшкин перешел в «Локомотив» на правах свободного агента. Ранее 28-летний голкипер выступал за подмосковные «Химки».

В нынешнем сезоне на счету Митрюшкина 2 матча за железнодорожников в FONBET Кубке России, в которых он пропустил два гола и один раз сыграл на ноль.