Антон Шунин обошел Льва Яшина по количеству матчей за «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин в эти минуты проводит свой 359-й матч за бело-голубых. Он обошел по количеству игр легендарного вратаря команды Льва Яшина, в активе которого 358 встреч за «Динамо».

Сегодня, 10 декабря, бело-голубые на выезде проводят матч 18-го тура РПЛ с «Факелом». Команды играют на Центральном стадионе профсоюзов. Счет к 21-й минуте — 0:0.

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За команду он играет с 2007 года. За «Динамо» Шунин провел 124 «сухих» матча. В составе «Динамо» он дважды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2021/2022).