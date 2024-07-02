Шунин — об уходе из «Динамо»: «Я мечтал еще поиграть»

Российский вратарь Антон Шунин заявил, что хотел продолжить игровую карьеру в «Динамо».

«Я играл за великий клуб 17 лет, и мы многое прошли за это время. Кто-то хейтил меня, кто-то поддерживал и хвалил. И знаете, что я хочу сказать: я люблю вас всех, каждого, чье сердце отдано «Динамо».

«Расставаться всегда грустно. Я мечтал еще поиграть за «Динамо», мечтал работать в менеджменте клуба и быть рядом с основной командой. Кажется, мне есть, что дать «Динамо». Но не всегда получается так, как мы хотим и, возможно, заслуживаем», — написал Шунин в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.