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Сегодня, 17:32

Шунин — об уходе из «Динамо»: «Мне обещали подумать, но больше на связь не вышли»

Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский вратарь Антон Шунин рассказал о своем уходе из «Динамо». Голкипер признался, что с ним хотели продлить контракт, однако в конечном итоге руководство бело-голубых предложило ему должность в структуре клуба.

«Сказали, что видят меня в команде и будут общаться с руководством, чтобы со мной продлили контракт. Я много раз говорил, что после завершения карьеры хотел бы работать в менеджменте «Динамо», поэтому всерьез рассматривал это предложение. Однако мне отказали.

Предложили работу в академии «Динамо». Конечно, работая в менеджменте клуба, я мог бы развивать и вратарское направление в академии, однако заниматься только этим на данный момент не готов. Сразу озвучил свое мнение руководству. Мне обещали подумать, но больше на связь не выходили», – приводит слова Шунина «Чемпионат».

1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с окончанием срока действия контракта. За бело-голубых на высшем уровне голкипер выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей – это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

Источник: «Чемпионат»
Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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