Шунин — о новом контракте с «Динамо»: «Разговоры с руководством есть, но конкретики пока не было»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о ситуации с возможным продлением контракта с клубом.

«Конкретики пока нет. Сезон идет, будем смотреть что будет дальше. Разговоры с руководством есть, но такого, чтобы мы конкретно сели и ударили по рукам, не было. Карьеру завершать не планирую? Дайте поиграть чуть-чуть!» — приводит слова Шунина Sport24.

37-летний Шунин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне вратарь сыграл за бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола.