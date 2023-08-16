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Сегодня, 18:03

Шунин: «Захарян талантливый футболист. Пусть у него все получится в «Реал Сосьедад»

Шунин высказался о возможном переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о возможном переходе полузащитника клуба Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Заха — талантливый футболист, который сейчас может попробовать себя за границей. Всегда будем рады видеть его в «Динамо», если что-то пойдет не так. Как его заменить? У нас много молодых талантливых игроков — не буду называть имена. Мы все им поможем», — приводит слова Шунина «Чемпионат».

Также 36-летний вратарь заявил, что Захарян очень воспитанный парень, креативный и мыслит неординарно.

«Он очень креативный, мыслит неординарно — за счет этого у него много ярких матчей и красивых голов. Уже в этом сезоне он отдал несколько голевых и сам забил. Пусть у него все получится», — сказал Шунин.

16 августа «СЭ» сообщал, что 20-летний футболист сегодня провел тренировку с московской командой. В «Динамо» подтвердили эту информацию. «Чемпионат» информировал о проблемах в переговорах Захаряна и «Реал Сосьедад», игрок не вылетел в Испанию.

Ранее сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.

Полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Олег Рябчук, Арсен Захарян, Леонардо Балерди. РПЛ, трансферы: Захарян покидает «Динамо», «Спартак» хочет подписать защитника из ла лиги
Источник: Чемпионат
Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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