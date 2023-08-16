Шунин: «Захарян талантливый футболист. Пусть у него все получится в «Реал Сосьедад»

Сегодня, 18:03
Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о возможном переходе полузащитника клуба Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Заха — талантливый футболист, который сейчас может попробовать себя за границей. Всегда будем рады видеть его в «Динамо», если что-то пойдет не так. Как его заменить? У нас много молодых талантливых игроков — не буду называть имена. Мы все им поможем», — приводит слова Шунина «Чемпионат».
Также 36-летний вратарь заявил, что Захарян очень воспитанный парень, креативный и мыслит неординарно.
«Он очень креативный, мыслит неординарно — за счет этого у него много ярких матчей и красивых голов. Уже в этом сезоне он отдал несколько голевых и сам забил. Пусть у него все получится», — сказал Шунин.
16 августа «СЭ» сообщал, что 20-летний футболист сегодня провел тренировку с московской командой. В «Динамо» подтвердили эту информацию. «Чемпионат» информировал о проблемах в переговорах Захаряна и «Реал Сосьедад», игрок не вылетел в Испанию.
Ранее сообщалось, что баскский клуб заплатит за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает футболисту контракт на срок от 5 лет.
Полузащитник выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -