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Швец — об игре с Родри в «Вильярреале»: «В нашей команде были футболисты куда ярче»

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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился воспоминаниями о совместной игре с испанским хавбеком Родри в дубле «Вияльрреала».

«Родри в «Вильярреале» с 17 лет, переходил туда из «Атлетико Мадрид». Мы пересеклись в дубле. Бывает, смотришь на футболиста и думаешь: «Талант от бога!» Про Родри такого вообще не скажешь. Качественный опорник, бесспорно, но даже в нашей команде были футболисты куда ярче», — приводит слова Швеца Sport24.

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Источник: Sport24
Антон Швец
Футбол

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