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Сегодня, 19:41

Антон Заболотный раскрыл причину своего ухода из ЦСКА

Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Химок» Антон Заболотный объяснил свое решение покинуть ЦСКА по окончании прошлого сезона.

— Много было обсуждений, разговоров, факторов. ЦСКА предложил те условия, которые меня не устраивали в плане статуса в клубе.

— Условно, игрок ротации?

— Да, такое есть, — приводит слова Заболотного «Советский спорт».

Заболотный выступал за ЦСКА с июля 2021-го по конец минувшего сезона. В общей сложности нападающий провел 104 матча за армейцев, в которых забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Прошедшим летом Заболотный подписал контракт с «Химками» до 30 июня 2026 года.

Источник: «Советский спорт»
Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)

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