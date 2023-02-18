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Сегодня, 18:02

Агент: «Все идет к тому, что Глебов останется и будет работать с основой ЦСКА»

Алина Савинова
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Антон Железняков, агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о перспективах футболиста.

«Кирилл получил повреждение, но уже в общей группе работает, вчера начал тренироваться. Внутри клуба, спортивный департамент и все те, кто следит за молодежной командой, знали его потенциал, очень высоко его котировали. Так получилось, что он провел все сборы с основной командой, и все идет к тому, что Глебов дальше останется и будет работать с основой. Он имеет все шансы оставаться там, тренерский штаб им доволен. Я надеюсь, что они рассчитывают на него», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Глебов перешел в систему ЦСКА в 2020 году. За основную команду московского клуба 17-летний полузащитник пока не сыграл ни одного официального матча. Во время зимних тренировочных сборов Глебов дебютировал в основном составе армейцев в контрольном матче против «Оренбурга» и провел на поле один тайм.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-glebova-vsyo-idyot-k-tomu-chto-kirill-ostanetsya-i-budet-rabotat-s-osnovoi-cska-228932/
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