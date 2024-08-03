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Сегодня, 02:19

Зиньковский: «У каждого тренера свои требования. Это нормально»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о требованиях нового главного тренера Деяна Станковича.

«На каждой позиции по-разному, много всего. По-другому, например, строится прессинг. Сейчас я доигрываю со своим игроком, фланговым защитником, постоянно. Если раньше мы могли меняться футболистами со своим крайним защитником, если они делают забегание, то сейчас мы доигрываем со своим до конца. Много разных нюансов, к ним нужно привыкнуть. У каждого тренера свои требования. Это нормально», — цитирует «РБ Спорт» Зиньковского.

В трех матчах под руководством Станковича «Спартак» потерпел 1 поражение (0:2 от «Оренбурга») и одержал 2 победы (3:1 над «Химками» и 3:0 над «Динамо»).

Источник: «РБ Спорт»
Антон Зиньковский
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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