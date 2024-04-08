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Зиньковский объяснил, почему не поздравил Федуна с днем рождения: «Не знаком так близко, чтобы написать смс»

Зиньковский объяснил, почему не поздравил Федуна с днем рождения
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не поздравил бывшего президента красно-белых Леонида Федуна с днем рождения. В пятницу, 5 апреля, Леониду Федуну исполнилось 68 лет.

«Думаю, те, кто с ним хорошо общаются, поздравили. Ну, или те, кто хорошо знаком с ним лично. Я не знаком с ним так близко, чтобы написать смс. Видел, что не поздравили (в соцсетях, — Прим. «СЭ»), но это не мое дело, если честно. Не могу говорить, что клуб его вычеркивает», — сказал Зиньковский «СЭ».

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Летом 2023 года Олег Малышев был назначен генеральным директором клуба, сменив на этом посту Евгения Мележикова. Топ-менеджеры «Лукойла» Павел Жданов и Евгений Хавкин входят в совет директоров «Спартака».

Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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