Зиньковский о конкуренции в «Спартаке»: «Как уместить нас на поле? Это головная боль тренера»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский оценил готовность команды ко второй части сезона РПЛ.

— Гильермо Абаскаль начал разговаривать с вами по-русски?

— Да! Он учится, совмещает, когда говорит.

— На сколько процентов сейчас «Спартак» готов к сезону исходя из того, что сейчас на поле.

— Без понятия. Была тяжелая игра с «Ростовом», сейчас тоже тяжело было. Но повезло, что мы реализовали моменты. А так все игры трудные. Уже похоже на начало чемпионата по атмосфере, накалу страстей. Первый тайм был тяжелым, все бились. Много борьбы было.

— В весенней части чемпионата «Спартаку» удастся показывать яркий атакующий футбол, как это было осенью?

— Вы знаете? Я нет. Думаю, и вы не знаете. (Смеется)

— Ваша атакующая тройка во втором тайме, тройка в первом тайме, так еще и Промес в Москве. Как вас всех на поле уместить?

— Еще и Витя Мозес! Как уместить нас на поле? Это головная боль тренера. У нас тоже, конечно. Каждый и за себя, и за команду переживает. Главное, чтобы мы оставались наверху таблицы, шли как можно выше и набирали очки. Для каждого игрока это главное.