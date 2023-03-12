Зиньковский: «Кажется, с «Факелом» впервые столько сыграл в одном матче за «Спартак»

Зиньковский прокомментировал свою игру в матче с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал свою игру в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2).

«Кажется, впервые столько сыграл в одном матче за «Спартак». Может быть, получился хороший матч — поучаствовал в двух забитых мячах. Наверное, меня могли и раньше заменить. Спасибо, что дали сыграть полный матч (смеется). Я, конечно же, рад. Как и рад, что поучаствовал в двух забитых мячах», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Зиньковский вышел в стартовом составе и был заменен на 90+3-й минуте на Михаила Игнатова. «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 40 очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).