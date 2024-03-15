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15 марта, 16:05

Зиньковский — о новостях вокруг «Спартака»: «Кто-то хочет что-то придумать»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» рассказал, что футболисты в клубе не следят за новостной повесткой.

«Честно — новости никто не обсуждает в команде. Они всегда были и есть вокруг «Спартака», иногда не очень хорошие. Кто-то хочет что-то придумать, но мы все профессионалы и делаем свое дело на благо команды», — сказал Зиньковский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Спартак» после 20 туров РПЛ набрал 31 очко и занимает 6-е место в РПЛ. Московский клуб сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и уступил «Факелу» (0:2) в чемпионате России, а также победил «Оренбург» (3:1) в Кубке России.

Софья Грецкая

Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
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