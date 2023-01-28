«Антверпен» подтвердил трансфер нападающего «Локомотива» Джирано Керка

«Антверпен» на официальном сайте подтвердил трансфер нападающего «Локомотива» Джирано Керка.

Игрок воспользовался правилом ФИФА, получив право приостановить контракт с российской командой, и перебрался в Бельгию.

21 января «Локомотив» объявил об уходе Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.