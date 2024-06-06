Анюков — о требле «Зенита»: «Всем хейтерам назло!»

Тренер «Зенита» Александр Анюков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о завоевании командой всех российских трофеев в сезоне-2023/24.

— Слабейший «Зенит» за последние годы сделал требл. Как это объяснить?

— Как говорится, всем хейтерам назло! Мы сами виноваты, что довели до такого. Все привыкли, что задолго до конца чемпионата мы становимся победителями. Тем интереснее для всех.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24: сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.