Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:09

«Анжи-Арена» прошла проверку системы карты болельщика

Telegram Дзен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что домашний стадион клуба «Анжи-Арена» успешно прошел проверку системы карты болельщика.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил журналистам, что у организации есть вопросы по состоянию газона стадиона. 24 июля комиссия РПЛ приняла стадион.

«У нас проверили систему карту болельщика, мы прошли все тесты. Конечно, все хорошо работает, никаких проблем не возникло. Что касается газона, конечно, жарко, но улучшается газон чуть-чуть, думаю, что нормально все будет. Нормальный газон для такого времени и жары», — цитирует Газизова ТАСС.

Впервые система будет использована в домашней игре 3-го тура чемпионата России с «Пари НН». Встреча пройдет 4 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
0
Читайте также
День арбуза отметят в мире 3 августа
Шнайдер и Андреева вышли в четвертьфинал Олимпиады-2024
Маск задался вопросом о состоянии здоровья и местонахождении Байдена
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
В Нижний Тагил вылетели две авиабригады медиков для помощи пострадавшим при ЧП
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Ахметов и Родригао пропустят матч «Зенита» с «Ростовом»
Семак — о матче с «Ростовом»: «Готовимся исходя из нынешнего состояния команды»
Ерохин — о матче с «Ростовом»: «Игры с ними всегда очень сложно складываются»
Станкович отреагировал на новость о возможном трансфере Маркиньоса в «Спартак»
Защитник сборной Панамы Фаринья перешел в «Химки»
Кафанов заявил, что в матче с «Зенитом» в ворота «Ростова» встанет Ятимов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов — о Станковиче: «Он живет командой и результатом. Дай Бог, чтобы ему хватило сил»

Симонян раскритиковал Соболева: «Он не спартаковец! Скатертью дорога»