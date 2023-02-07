Представитель Оздоева: «Дзюбе «Адана» по стилю игры не подошла»

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, объяснил почему экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба не смог заиграть в «Адане Демирспор».

«Все знают, что Дзюба умеет хорошо играть. Но такое бывает в футболе. Может, по стилю команда не подошла. «Адана» — бегущая команда, часто играет на контратаках и через короткий пас. Это не совсем подходит под стиль игры Артема. Дзюба — сильный нападающий, но любому футболисту нужно время на адаптацию. У Месси в ПСЖ тоже поначалу не клеилось», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.