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Сегодня, 11:01

Представитель Оздоева: «Дзюбе «Адана» по стилю игры не подошла»

Виталий Косик
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Фатих Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, объяснил почему экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба не смог заиграть в «Адане Демирспор».

«Все знают, что Дзюба умеет хорошо играть. Но такое бывает в футболе. Может, по стилю команда не подошла. «Адана» — бегущая команда, часто играет на контратаках и через короткий пас. Это не совсем подходит под стиль игры Артема. Дзюба — сильный нападающий, но любому футболисту нужно время на адаптацию. У Месси в ПСЖ тоже поначалу не клеилось», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-ozdoeva-ob-yasnil-pochemu-dzyuba-ne-smog-zaigrat-v-turtsii/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
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