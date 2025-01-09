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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Кавазашвили о потенциальных новичках «Зенита»: «За короткий период игрок не сможет притереться»

Руслан Минаев
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Зенит» освобождается от нескольких основных игроков, Клаудиньо вроде возвращается домой в Бразилию. Я не знаю, на кого они рассчитывают. Но у этой команды всегда высокие амбиции, «Зенит» всегда пополняют дорогие игроки, которые играть могут. Но, когда в новую команду приходит игрок, он должен притереться, он должен понять, как команда играет. За короткий период он этого сделать не сможет», — цитирует Кавазашвили Vprognoze.

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место, уступая лидеру «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

Источник: Vprognoze.ru
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Анзор Кавазашвили
Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит
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