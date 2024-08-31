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Сегодня, 07:04

Кавазашвили: «Решение Соболева говорит о том, что свои последние годы он хочет отыграть за высочайший клуб России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Сейчас футбол уже не тот, что в Советском Союзе, сейчас одна коммерция – кто больше заплатит, туда и идет человек зарабатывать, тем более что у футболистов короткая карьера – здорово они играют в среднем лет десять. Решение Соболева перейти в «Зенит» говорит о том, что свои последние годы он хочет отыграть за высочайший клуб России.

Но есть одно «но» – тяжелый характер. Если в новом клубе он будет выяснять отношения с футболистами, или тренерами, или с судьями, будет психовать и показывать недовольство и его будут штрафовать желтыми и красными карточками, то он может попасть в такую катавасию, что его уберут из основного состава, а потом уберут куда-нибудь подальше за какие-нибудь деньги. Я его решения не приветствую, но не могу сказать, в чем причина его ухода», – цитирует ТАСС Кавазашвили.

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

 
Александр Соболев. Соболев — официально в «Зените»! Главная трансферная сага года завершена
Источник: ТАСС
Александр Соболев
Анзор Кавазашвили
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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