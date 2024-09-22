Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:56

Кавазашвили: «Каждый легионер, который приходит в «Спартак», должен советовать стилю»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о причинах спада красно-белых во время работы Гильермо Абаскаля в клубе.

«Когда Абаскаль появился в «Спартаке», то его поступки по коллективной игре атакующего стиля с использованием наших доморощенных футболистов кроме Промеса принес результат. Дошло до того, что команда первый круг сыграла просто великолепно, я даже удивился, давно не видел такую игру «Спартака».

После первого круга начали появляться легионеры. Я не знаю, кто их захотел привести, но Абаскаль уже начал менять российских футболистов и начал разбавлять легионерами. А их нужно учить! Каждый легионер, который приходит в «Спартак», он должен советовать стилю, ведь у команды свой стиль. Когда приходит пусть и хороший футболист из Европы, Америки или ещё откуда-то. Игрок должен соответствовать уровню «Спартака», чтобы перестроиться нужно время, и вот началось нарушение этой связки.

Получилось так, что он то ничего, то опять проваливается. Потому что легионер не справляется выполнять те функции, которые нужны спартаковской команде», – цитирует Vprognoze.ru Кавазашвили.

Источник: Vprognoze.ru
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
«Торпедо» развалилось, Ротенберг пристыдил арену в Нижнем, «Сибирь» великолепна. Что произошло в КХЛ
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF
В бундестаге направили вопросы кабмину ФРГ из-за атаки ВСУ на Курскую область
Экс-канцлер ФРГ заявил об исторической невозможности победить Россию военным путем
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Сегодня
Вчера
Неделя