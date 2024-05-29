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Сегодня, 07:38

Кавазашвили: «Боюсь, что Латышонок пропадет в «Зените»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в «Зенит».

«Я боюсь, что Латышонок пропадет в этой команде. Сразу его ставить не будут, а если он все-таки выйдет на поле и пропустит мяч, то его уберут и поставят вратаря, который давно играет. Латышонку нельзя находится на скамейке запасных. Ему надо играть в основном составе. Для него это будет большой прогресс.

«Зениту» необязательно иметь сильного вратаря. Им нужен спокойный и уравновешенный голкипер, который не ловит звезд с неба, но и не допускает ошибок. Там вся команда построена на трудовом подвиге. Они выходят на поле и два с половиной тайма бегают. Если в команде появиться футболист уровня Малкома или Халка, то, вероятно, «Зенит» вновь зацветет и будет неповторимым, каким был до минувшего сезона. У них слаженная и ответственная команда. Они за большие деньги играют и выручают друг друга», – цитирует «Спорт День за Днем» Кавазашвили

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-boyus-chto-latyshonok-propadet-v-zenite
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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