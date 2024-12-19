Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:52

Кавазашвили: «Латышонок — лучший вратарь России в 2024-м, а Акинфеев пусть отдыхает»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили ответил, кого считает лучшим голкипером России по итогам 2024 года.

«Латышонок — лучший вратарь России в 2024 году. Твердо! Вратарь «Зенита» — надежда российского вратарского цеха! Также могу включить в тройку Станислава Акгацева из «Краснодара» и Александра Максименко из «Спартака». Игорь Владимирович? Акинфеев пусть отдыхает. Он — хороший человек. Я его очень люблю! Если бы Акинфеев закончил в прошлом году, я бы называл его лучшим из лучших. Но пока он играет. А я считаю, что уже не надо», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний Евгений Латышонок провел 16 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустил девять мячей и 10 раз сыграл на ноль. 37-летний Игорь Акинфеев пропустил 14 голов в 17 играх за ЦСКА и семь раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

Источник: РБ Спорт
Анзор Кавазашвили
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
Евгений Латышонок
Читайте также
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Завершились съемки сезона шоу «Ледниковый период» в народном формате
Анастасия Мишина: биография звездной чемпионки мира
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Мантуан назвал Семака лучшим тренером, с которым он работал
«Динамо» — лучшая атакующая команда РПЛ. Но куда делись эмоции?
Семин — о признании Станковича лучшим тренером месяца в РПЛ: «Вне сомнений, Деян заслужил эту награду»
Станкович стал лучшим тренером ноября-декабря в РПЛ
Агент Обухова: «Активно поиском клуба я сейчас не занимаюсь»
Игнатьев считает, что уход Осинькина из «Крыльев Советов» будет потерей для российского футбола
Сегодня
Вчера
Неделя