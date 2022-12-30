Кавазашвили назвал Промеса спортсменом года

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» назвал главного спортсмена 2022 года.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«Квинси Промес! Потому что у него наилучшие показатели. Как великолепного футболиста, как дриблера, технаря. Как спортсмена, который один принес для своего клуба наибольший успех прекрасной игрой и сформировал имидж «Спартака». Его поведение на футбольном поле бывает неоднозначным, он проявляет молодой зазор хулиганства. Но это не мешает ему играть прекрасно, пускай он будет примером для подражания нашим футболистам», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В этом сезоне 30-летний Промес провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

13 октября нидерландский форвард стал обладателем премии «Золотой кабан» по итогам сезона-2021/22. Данная награда вручается лучшим футболистам сезона по версии болельщиков «Спартака».