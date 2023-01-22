Анзор Кавазашвили назвал Галицкого лучшим футбольным руководителем в России

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал лучшего российского футбольного президента.
«Лучший российский футбольный президент в истории — Сережа Галицкий, это однозначно. Федун находится в первой пятерке. То, что Леонид сделал для клуба, — бесценно. Считаю, что нужно повесить табличку на стадионе «Спартака»: «Это построил Леонид Федун». Да, бывали у него ошибки, но он подарил болельщикам то, чего у них никогда не было — стадион.
А Галицкий может являться вообще в списке лучших в мире. Все за свои деньги — молодец. Федун также уделял внимание ветеранам всегда — звал на мероприятия, спасибо ему за это», — заявил Кавазашвили «РБ Спорт».
«Краснодар» занимает восьмое место в РПЛ, а «Спартак» располагается на второй строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования