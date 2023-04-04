Кавазашвили: «Если Карпин с «Ростовом» финиширует выше «Спартака», это будет сенсация»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил положение «Ростова» и «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.

«Ошарашен такими невыразительными результатами «Спартака» в последних матчах. У команды пропал победный настрой в самый неподходящий момент. Это плохой знак. Этот сезон мог стать чемпионским, «Зенит» не выглядел непобедимым, но игроки «Спартака» сами в себя не поверили что ли. А теперь мы даже позади «Ростова». Если Карпин с «Ростовом» финиширует выше «Спартака», это будет сенсация. Надеюсь, такого позора удастся избежать. Надо уже в следующем туре ликвидировать отставание в три очка от желто-синих», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» набрал 44 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» имеет в своей активе 41 очко и занимает третье строчку.