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Сегодня, 13:54

Кавазашвили — о расторжении контракта с Николсоном: «Держать у себя посредственного игрока нецелесообразно»

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Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на расторжение контракта красно-белых с форвардом Шамаром Николсоном.

«Думаю, что расторжение с ним контракта — это правильное решение. Держать у себя в команде посредственного игрока нецелесообразно, даже если это легионер. Платить большие деньги игроку, который не играет в основном составе — это неправильно. Вы просто посмотрите на то, какой у «Спартака» есть нападающий. Угальде — маленький красавчик, который забивает больше всех. Мне он напоминает Хусаинова, когда тот выступал за «Спартак», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Николсон выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провел 57 матчей, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. В текущем сезоне в активе форварда 4 гола и 2 результативные передачи в 14 играх во всех турнирах.

Денис Сафронов

1
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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