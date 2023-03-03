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Кавазашвили о критике Тарпищева: «Мне абсолютно все равно, что он сказал обо мне»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» ответил на критику президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева в свой адрес.

«Я вообще на такие вещи не обращаю внимание. Я не буду никогда с Тарпищевым спорить. Никаких вопросов. Но, если бы он меня обвинил в чем-то другом, то я мог бы еще подумать. А на данном этапе мне абсолютно все равно, что он сказал обо мне», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

7 марта Шамилю Тарпищеву исполняется 75 лет. В честь этого он дал юбилейное интервью «СЭ».

Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

Анзор Кавазашвили
Шамиль Тарпищев
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