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Кавазашвили: «Промес сделает все, чтобы «Спартак» вновь начал побеждать»

Кавазашвили поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом» в рамках 25-го тура РПЛ.

«Кто фаворит в матче? Я не буду отвечать на этот вопрос, сейчас сложно сказать. Давайте посмотрим, как сложится игра. Сейчас для Карпина каждый матч будет принципиальным, так как его команда претендует на призовые места, вот и все. Промес? Думаю, он сделает все, чтобы «Спартак» вновь начал побеждать. Его возвращение поможет команде», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-promes-sdelaet-vse-chtoby-spartak-vnov-nachal-pobezhdat/
Анзор Кавазашвили
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