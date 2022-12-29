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Сегодня, 18:21

Кавазашвили: «Абаскаля сначала приняли скептически, но он оправдал надежды»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили подвел итоги календарного года для московского клуба.

«Спартак» в этом году добился того, чего от него давно ожидали настоящие болельщики клуба и доброжелатели — красно-белые вернули ту силу и свою значимость для российского футбола, которой не хватало, это порадовало всех болельщиков «Спартака». В клубе определились с руководством, это важно. Это дало импульс клубу для дальнейшего развития.

Важным был и приход Абаскаля — мы все его сначала приняли скептически из-за его возраста и отсутствия опыта работы в топ-клубах, но он оправдал надежды — при нем команда стала играть великолепно и заявила о себе как претендент на золотые медали.

В этом году были и санкции в отношении России. Многие легионеры уехали из нашего чемпионата, но «Спартак» смог адаптироваться в этих условиях. Клуб решил перейти на пополнение основы за счет воспитанников российского футбола и воспитанников своей школы. Да, ранее хотели уничтожить «Спартак-2». Слава богу, что сейчас опять стоит вопрос о восстановлении этой команды, чтобы наш подрастающий резерв там набирался опыта и постепенно переходил в основную команду, — сказал Кавазашвили «РБ Спорт».

Порсле первой части сезона РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-spartak-v-e-tom-godu-vernul-svoyu-silu-chem-poradoval-bolel-shhikov-kluba/
Анзор Кавазашвили
ФК Спартак (Москва)
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