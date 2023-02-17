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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал клип нападающего московской команды Квинси Промеса.
«Русский мужик выпьет стакан водочки и расслабится. А Промес же не пьет, он не умеет этого делать, по-русски он не умеет расслабляться, поэтому его отдушина — музыка. Это надо приветствовать, а не осуждать. Ведь если ты замкнешься в каком-то одном деле, то будешь сухарем, а таких не любят», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.
Нидерландец пропустил все зимние сборы «Спартака» и занимался в Москве по индивидуальной программе.
В текущем сезоне Промес сыграл в 16 матчах РПЛ, забил 14 голов и отметился шестью передачами.