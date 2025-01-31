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Сегодня, 14:16

Кавазашвили — о возможном трансфере Помазуна в «Спартак»: «Илья переходит из-за денег, и осуждать его я не имею права»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в «Спартак». По информации источника, красно-белые заплатят за 28-летнего вратаря 1,5 миллиона евро. Также частью сделки может стать 18-летний полузащитник «Спартака» Артем Пономарчук, который перейдет в ЦСКА.

«Мне кажется, Илья переходит из-за денег, и осуждать его поступок я не имею права. Раз его приглашают в клуб после ухода Селихова, значит, Илья имеет надежду на то, что он сможет не просто заменить Александра, но и составить конкуренцию Максименко. Для клуба такое приобретение важно потому, что очень важно иметь второго хорошего вратаря, ведь всякое может случиться с основным вратарем, в этом случае мы говорим о Максименко. Дай бог, чтобы он не ломался, но бывают разные ситуации. Если Помазун считает, что он способен вытеснить Александра из основы, то честь ему и хвала Будет хорошо для команды иметь двух сильных вратарей, которые будут конкурировать за место в старте. Если же у Помазуна не получится, тогда его судьба сложится как в ЦСКА или как у Селихова», — сказал Кавазашвили «СЭ».

28-летний Помазун является воспитанником ЦСКА. Он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и трижды отыграл на ноль. Ранее вратарь на протяжении четырех сезонов на правах аренды выступал за «Урал».

Денис Сафронов

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Анзор Кавазашвили
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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