Анзор Кавазашвили: «Российский футболист никогда в жизни не выиграет «Золотой мяч»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что российские игроки никогда не смогут выиграть «Золотой мяч». По его словам, легендарный вратарь Лев Яшин останется единственным россиянином, выигравшим награду.
«Я люблю наших футболистов, но надо смотреть параде в глаза, — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили. — У нас в Европе толком никто заиграть не может, какой тут «Золотой мяч»? Российский футболист никогда в жизни не выиграет «Золотой мяч». Яшин останется единственным и неповторимым. А сейчас такая ситуация в мире, что даже если завтра Селихов превратится в Яшина, то «Золотой мяч» ему все равно не дадут, потому что он русский. Отстранение от еврокубков тоже сыграет свою роль на развитии молодых игроков. Лет на 10 назад откатимся — потом попробуй догони. Поэтому не о громких наградах надо сейчас говорить, а о том, как нам не потерять молодое поколение футболистов».
82-летний Кавазашвили — двукратный чемпион СССР (1965 и 1969), дважды признавался лучшим вратарем СССР (1965, 1967)
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