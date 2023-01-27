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Сегодня, 19:03

Анзор Кавазашвили: «Российский футболист никогда в жизни не выиграет «Золотой мяч»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что российские игроки никогда не смогут выиграть «Золотой мяч». По его словам, легендарный вратарь Лев Яшин останется единственным россиянином, выигравшим награду.

«Я люблю наших футболистов, но надо смотреть параде в глаза, — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили. — У нас в Европе толком никто заиграть не может, какой тут «Золотой мяч»? Российский футболист никогда в жизни не выиграет «Золотой мяч». Яшин останется единственным и неповторимым. А сейчас такая ситуация в мире, что даже если завтра Селихов превратится в Яшина, то «Золотой мяч» ему все равно не дадут, потому что он русский. Отстранение от еврокубков тоже сыграет свою роль на развитии молодых игроков. Лет на 10 назад откатимся — потом попробуй догони. Поэтому не о громких наградах надо сейчас говорить, а о том, как нам не потерять молодое поколение футболистов».

82-летний Кавазашвили — двукратный чемпион СССР (1965 и 1969), дважды признавался лучшим вратарем СССР (1965, 1967)

Источник: bookmaker-ratings.ru

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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18%

1.86

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16%

1.56
3
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