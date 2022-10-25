Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:33

Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» и «Реал» — две одинаковые команды

Виктория Кравченко
Telegram Новости

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ пока в Россию не вернут в еврокубки.

«Около месяца назад мне задали вопрос: «На что похож российский футбол — на европейский, азиатский или южноамериканский?» Судя по состоянию нашего футбола на сегодня, «Зенит» и «Реал» Мадрид — две одинаковые команды, обе доминируют. Чемпион России сильнее оппонентов и по качеству игры, и по футболистам, и по трансферной кампании. Легионеры не улетают из Санкт-Петербурга — зачем им это? А у других команд уезжают, им приходиться искать иностранцев, которые не подошли европейским клубам», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Сергея Семака побеждает в чемпионате России уже четыре года подряд. После 14 туров РПЛ петербургский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Вчера, 24 октября, «Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-zenit-i-real-madrid-dve-odinakovy-e-komandy/
Анзор Кавазашвили
ФК Зенит
6
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ISU выделил 200 тысяч франков Украине, но не может найти место для ЧМ
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
СМИ сообщили о передаче подполью Николаева оружия от ВСУ
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Изидор — о спаде «Локомотива»: «Это происходит с лета. Мы вернемся на топ-уровень»
Сычевой — о пенальти Акинфееву: «Я ничего не нарушил. Просто все привыкли к стандартным ударам»
«Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом
Быстров ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство
Игонин — о поражении «Сочи»: «Ощущение, что сопротивление против «Зенита» стало еще слабее»
Быстров — о победе «Зенита» над «Сочи»: «В нашем чемпионате так может быть с любой командой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Изидор считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Сычевой ответил на вопрос, может ли он стать лучшим бомбардиром РПЛ