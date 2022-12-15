Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о перспективах голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова заиграть в Европе.

«На сегодняшний день российских футболистов нет в европейских топ-клубах. То, что Матвея Сафонова не приглашают в европейские клубы — это абсолютно другой вопрос. Почему бы Матвею не очутиться в европейском клубе и заиграть? Это достойная кандидатура для вратаря хорошего европейского клуба», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

23-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне голкипер сыграл в составе «быков» 19 матчей во всех турнирах, пропустил 31 гол и 6 игр отстоял «на ноль».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.