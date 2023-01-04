Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об экс-форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Вы считаете, что я ненавижу Дзюбу? Вы ошибаетесь, мне он нравится! Один из самых талантливейших игроков за всю историю России. После СССР для меня он топ-игрок европейского, высокого уровня. Он талант! То, что Дзюбу не признавали, виноваты тренеры, а не он. На нем никакой вины нет. Не буду говорить фамилии этих тренеров. Футболиста, форварда такого уровня, как Дзюба, в РПЛ никогда не было и нет по сей день», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил один мяч в пяти матчах.