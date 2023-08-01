Кавазашвили: «Промес предварительный герой «Спартака». Героем ему надо стать»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что вингер «Спартака» Квинси Промес пока не является выдающимся футболистом клуба.
«Можно ли назвать Промеса легендой клуба? Я скажу, что он должен прибавить в своей игре, и тогда он покажет еще более весомые достижения личного характера и коллективного. Промес стоит пока на пьедестале нижнего почета. Он предварительный герой спартаковского клуба. Героем ему надо стать в обязательном порядке. То, что он забил много голов, не значит, что он герой. Он играет за величайшую команду во всем мире, и он должен ценить «Спартак» и доказывать, что он достоин являться членом этого клуба», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.
На счету Промеса 107 забитых мячей за красно-белых. Он опередил бывшего капитана «Спартака» Егора Титова (106 голов) в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном продлении контракта с нидерландским нападающим. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.